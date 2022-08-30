Camiño Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Rúa Gorgullon, núm. 72
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Albergue GBC hostel
Dispoñible sen conexión
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Rúa Gorgullon, núm. 72
Pontevedra
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Estevez Garcia
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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