Camino Portugués Etapa de Redondela a Pontevedra
Calle Gorgullon, nº 72
Albergue GBC hostel
Disponible sin conexión
180
Calle Gorgullon, nº 72
Pontevedra
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Isabel Estevez Garcia
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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