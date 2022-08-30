Camí Portuguès Etapa de Redondela a Pontevedra
Carrer Gorgullon, núm. 72
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Alberg GBC hostel
Disponible sense connexió
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Carrer Gorgullon, núm. 72
Pontevedra
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Estevez Garcia
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 3
Etapa de Redondela a Pontevedra
km 18,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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