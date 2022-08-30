Portugalgo Bidea Redondelatik Pontevedrarako etapa
Gorgullon kalea, 72
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GBC ostatua
Konexiorik gabe erabilgarri
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Gorgullon kalea, 72
Pontevedra
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Estevez Garcia
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 3
Redondelatik Pontevedrarako etapa
km 18,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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