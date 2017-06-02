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Albergue Ganbara Hostel
C/ Prim 13, baixo
Bilbao
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Josean Barrueta
Observacións: Situado a escasos metros da boca de Metro de Unamuno e da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Bizkaia (xunto ao Camiño nada máis baixar as Calzadas de Mallona). Alugan bicis.
Camiño do Norte
Etapa de Lezama a Bilbao
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