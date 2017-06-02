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Camiño do Norte Etapa de Lezama a Bilbao

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Albergue Ganbara Hostel

Dispoñible sen conexión
90
0
Albergue ganbara

C/ Prim 13, baixo
Bilbao

944 05 39 30

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Josean Barrueta

Observacións: Situado a escasos metros da boca de Metro de Unamuno e da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Bizkaia (xunto ao Camiño nada máis baixar as Calzadas de Mallona). Alugan bicis.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tempo 02H 45’
Dificultade media
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