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Alberg Ganbara Hostel
C/ Prim 13, sota
Bilbao
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Josean Barrueta
Observacions: Situat a escassos metres de la boca de Metre de Unamuno i de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Bizkaia (al costat del Camí res més baixar les Calçades de Mallona). Lloguen bicis.
Camí del Nord
Etapa de Lezama a Bilbao
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