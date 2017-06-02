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Camí del Nord Etapa de Lezama a Bilbao

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Alberg Ganbara Hostel

Disponible sense connexió
90
0
Albergue ganbara

C/ Prim 13, sota
Bilbao

944 05 39 30

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Josean Barrueta

Observacions: Situat a escassos metres de la boca de Metre de Unamuno i de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Bizkaia (al costat del Camí res més baixar les Calçades de Mallona). Lloguen bicis.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Temps 02H 45’
Dificultat mitjana
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