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Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora

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Ganbara Hostel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
90
0
Albergue ganbara

Prim kalea 13, behea
Bilbo

944 05 39 30

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Josean Barrueta

Oharrak: Unamunoko metroaren ahotik eta Bizkaiko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartetik metro gutxira dago (bidearen ondoan, Mallonako galtzadak jaitsi eta berehala). Bizikletak alokatzen dituzte.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Lezamatik Bilbora Etapa 7

Lezamatik Bilbora

km 11,2
Denbora 02H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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