Iparraldeko Bidea Lezamatik Bilbora
Prim kalea 13, behea
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Ganbara Hostel aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
900
Prim kalea 13, behea
Bilbo
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Josean Barrueta
Oharrak: Unamunoko metroaren ahotik eta Bizkaiko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartetik metro gutxira dago (bidearen ondoan, Mallonako galtzadak jaitsi eta berehala). Bizikletak alokatzen dituzte.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak