Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao
C/ Prim 13, bajo
Albergue Ganbara Hostel
Disponible sin conexión
1146
C/ Prim 13, bajo
Bilbao
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Josean Barrueta
Observaciones: Situado a escasos metros de la boca de Metro de Unamuno y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia (junto al Camino nada más bajar las Calzadas de Mallona). Alquilan bicis.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 7
Etapa de Lezama a Bilbao
km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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