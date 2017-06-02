Albergue Ganbara Hostel

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Josean Barrueta

Observaciones: Situado a escasos metros de la boca de Metro de Unamuno y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia (junto al Camino nada más bajar las Calzadas de Mallona). Alquilan bicis.