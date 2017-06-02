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Camino del Norte Etapa de Lezama a Bilbao

Albergue Ganbara Hostel

Disponible sin conexión
114
6
Albergue ganbara

C/ Prim 13, bajo
Bilbao

944 05 39 30

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Josean Barrueta

Observaciones: Situado a escasos metros de la boca de Metro de Unamuno y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Bizkaia (junto al Camino nada más bajar las Calzadas de Mallona). Alquilan bicis.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Lezama a Bilbao Etapa 7

Etapa de Lezama a Bilbao

km 11,2
Tiempo 02H 45’
Dificultad Media
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