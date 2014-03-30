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Albergue Gabino
C/ Real, 9
O Ganso (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Aarón Martínez
Observacións: O albergue Gabino é un pequeno albergue situado nun pobo tranquilo e con moito encanto, ideal para facer un descanso no camiño.Ten 20 prazas distribuídas en varios espazos de descanso con camas, literas, mantas e despachos de billetes e en cada un deles dous baños individuais con inodoro, lavabo e ducha. Ademais contamos cunha cociña comedorcompleta con enxoval, cubertería e vaixela de uso libre para os peregrinos, amplo xardín e terraza. Ofrecemos almorzo a donativo.
Camiño Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
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