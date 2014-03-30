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Gabino aterpetxea
Errege kalea, 9
El Ganso (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aarón Martínez
Oharrak: Gabino aterpetxea herri lasai eta xarmagarri batean dagoen aterpetxe txiki bat da, bidean atseden hartzeko aproposa. 20 plaza ditu atseden-leku batzuetan, ohe, ohe, manta eta takilekin, eta horietako bakoitzean bi banakako komun, komun-ontzi, konketa eta dutxarekin. Gainera, jantoki-sukalde osoa dugu, eta bertan, sukaldeko tresneria, mahai-tresnak eta erabilera libreko ontziteria daude erromesentzat, lorategi zabala eta terraza. Gosaria emango dizugu.
Bide frantsesa
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
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