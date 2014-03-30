Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Gabino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
419
0
Albergue gabino

Errege kalea, 9
El Ganso (Leon)

660 912 823

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aarón Martínez

Oharrak: Gabino aterpetxea herri lasai eta xarmagarri batean dagoen aterpetxe txiki bat da, bidean atseden hartzeko aproposa. 20 plaza ditu atseden-leku batzuetan, ohe, ohe, manta eta takilekin, eta horietako bakoitzean bi banakako komun, komun-ontzi, konketa eta dutxarekin. Gainera, jantoki-sukalde osoa dugu, eta bertan, sukaldeko tresneria, mahai-tresnak eta erabilera libreko ontziteria daude erromesentzat, lorategi zabala eta terraza. Gosaria emango dizugu.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi