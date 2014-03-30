Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Gabino

Disponible sense connexió
419
0
Albergue gabino

C/ Real, 9
L'Oca (Lleó)

660 912 823

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aarón Martínez

Observacions: L'alberg Gabino és un petit alberg situat en un poble tranquil i amb molt d'encant, ideal per a fer un descans en el camí.Té 20 places distribuïdes en diversos espais de descans amb llits, lliteres, mantes i taquilles i en cadascun d'ells dos banys individuals amb vàter, lavabo i dutxa. A més comptem amb una cuina comedorcompleta amb parament, coberteria i vaixella d'ús lliure per als pelegrins, ampli jardí i terrassa. Oferim desdejuni a donatiu.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies