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Alberg Gabino
C/ Real, 9
L'Oca (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aarón Martínez
Observacions: L'alberg Gabino és un petit alberg situat en un poble tranquil i amb molt d'encant, ideal per a fer un descans en el camí.Té 20 places distribuïdes en diversos espais de descans amb llits, lliteres, mantes i taquilles i en cadascun d'ells dos banys individuals amb vàter, lavabo i dutxa. A més comptem amb una cuina comedorcompleta amb parament, coberteria i vaixella d'ús lliure per als pelegrins, ampli jardí i terrassa. Oferim desdejuni a donatiu.
Camí Francès
Etapa d'Astorga a Foncebadón
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