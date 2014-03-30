Albergue Gabino
C/ Real, 9
El Ganso (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Aarón Martínez
Observaciones: El albergue Gabino es un pequeño albergue situado en un pueblo tranquilo y con mucho encanto, ideal para hacer un descanso en el camino. Tiene 20 plazas distribuidas en varios espacios de descanso con camas, literas, mantas y taquillas y en cada uno de ellos dos baños individuales con inodoro, lavabo y ducha. Además contamos con una cocina comedorcompleta con menaje, cubertería y vajilla de uso libre para los peregrinos, amplio jardín y terraza. Ofrecemos desayuno a donativo.
Camino Francés
Etapa de Astorga a Foncebadón
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