Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Aarón Martínez

Observaciones: El albergue Gabino es un pequeño albergue situado en un pueblo tranquilo y con mucho encanto, ideal para hacer un descanso en el camino. Tiene 20 plazas distribuidas en varios espacios de descanso con camas, literas, mantas y taquillas y en cada uno de ellos dos baños individuales con inodoro, lavabo y ducha. Además contamos con una cocina comedorcompleta con menaje, cubertería y vajilla de uso libre para los peregrinos, amplio jardín y terraza. Ofrecemos desayuno a donativo.