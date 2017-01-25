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Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

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Albergue Fogar do Peregrino

Dispoñible sen conexión
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Albergue hogar del peregrino

C/ Santa María, 17
Itero de la Vega (Palencia)

979 15 18 66, 616 62 93 53

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José María Ferreiro

Observacións: Albergue Turístico Superior dos Camiños de Santiago. Serven almorzos, menús e ceas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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