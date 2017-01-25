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Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa

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Casa del Peregrino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue hogar del peregrino

Santa Maria kalea, 17
Itero de la Vega (Palentzia)

979 15 18 66, 616 62 93 53

alberguetar del [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Maria Herrero

Oharrak: Santiago bideetako goi mailako turismo aterpetxea. Gosariak, menuak eta afariak ematen dituzte.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Hontanas - Boadilla del Camino etapa Etapa 14

Hontanas - Boadilla del Camino etapa

km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Casa del Peregrino aterpetxea

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