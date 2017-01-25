Bide Frantsesa Hontanas - Boadilla del Camino etapa
Santa Maria kalea, 17
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Casa del Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
120
Santa Maria kalea, 17
Itero de la Vega (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Maria Herrero
Oharrak: Santiago bideetako goi mailako turismo aterpetxea. Gosariak, menuak eta afariak ematen dituzte.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 14
Hontanas - Boadilla del Camino etapa
km 28,5
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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