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Camí Francès Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

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Albergui Llar del Pelegrí

Disponible sense connexió
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Albergue hogar del peregrino

C/ Santa María, 17
Itero de la Vega (Palència)

979 15 18 66, 616 62 93 53

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José María Herrero

Observacions: Albergui Turístic Superior dels Camins de Santiago. Serveixen desdejunis, menús i sopars.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí Etapa 14

Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí

km 28,5
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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