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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Hogar del Peregrino

Disponible sin conexión
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Albergue hogar del peregrino

C/ Santa María, 17
Itero de la Vega (Palencia)

979 15 18 66, 616 62 93 53

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José María Herrero

Observaciones: Albergue Turístico Superior de los Caminos de Santiago. Sirven desayunos, menús y cenas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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