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Albergue Ferramenteiro
C/ Chantada, Núm. 3. Código postal: 27170
Portomarín (Lugo)
Propiedade do albergue: Ferramenteiro Portomarín S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Ferramenteiro Portomarín S.L
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Fernández López
Observacións: Tienen cafetaría para almorzos. O prezo dun almorzo normal (café ou Cola Cao con bollería ou torradas) é de 2,50 euros por persoa. O zume de laranxa incrementa o prezo do almorzo en 1 euro. Serven pizzas a 7 euros e bocadillos quentes a 3,5 euros. Tamén preparan bolsas para levar con bocadillo de xamón serrano, salchichón ou chourizo, auga e froita por 4 euros.
Camiño Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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