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Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín

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Albergue Ferramenteiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue ferramenteiro

C/ Chantada, Núm. 3. Código postal: 27170
Portomarín (Lugo)

982 545 362

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Ferramenteiro Portomarín S.L

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Ferramenteiro Portomarín S.L

Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Fernández López

Observacións: Tienen cafetaría para almorzos. O prezo dun almorzo normal (café ou Cola Cao con bollería ou torradas) é de 2,50 euros por persoa. O zume de laranxa incrementa o prezo do almorzo en 1 euro. Serven pizzas a 7 euros e bocadillos quentes a 3,5 euros. Tamén preparan bolsas para levar con bocadillo de xamón serrano, salchichón ou chourizo, auga e froita por 4 euros.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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