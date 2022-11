C/ Chantada, Nº 3. Codi postal: 27170

Portomarín (Lugo) 982 545 362 www.albergueferramenteiro.com

Propietat de l'alberg: Ferramenteiro Portomarín S.L

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ferramenteiro Portomarín S.L

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Fernández López

Observacions: Tenen cafeteria per a desdejunis. El preu d'un desdejuni normal (cafè o Cua Cao amb brioixeria o torrades) és de 2,50 euros per persona. El suc de taronja incrementa el preu del desdejuni en 1 euro. Serveixen pizzes a 7 euros i entrepans calents a 3,5 euros. També preparen borses per portar amb entrepà de pernil serrà, salsitxó o xoriço, aigua i fruita per 4 euros.