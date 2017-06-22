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Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

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Alberg Ferramenteiro

Disponible sense connexió
1637
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Albergue ferramenteiro

C/ Chantada, Núm. 3. Codi postal: 27170
Portomarín (Lugo)

982 545 362

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ferramenteiro Portomarín S.L

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ferramenteiro Portomarín S.L

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Fernández López

Observacions: Tienen cafeteria per a desdejunis. El preu d'un desdejuni normal (cafè o Cua Cao amb brioixeria o torrades) és de 2,50 euros per persona. El suc de taronja incrementa el preu del desdejuni en 1 euro. Serveixen pizzes a 7 euros i entrepans calents a 3,5 euros. També preparen bosses per a portar amb entrepà de pernil serrà, salsitxó o xoriço, aigua i fruita per 4 euros.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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