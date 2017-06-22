Albergue Ferramenteiro
C/ Chantada, Nº 3. Código postal: 27170
Portomarín (Lugo)
Propiedad del albergue: Ferramenteiro Portomarín S.L
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ferramenteiro Portomarín S.L
Persona encargada de atender el albergue: Manuel Fernández López
Observaciones: Tienen cafetería para desayunos. El precio de un desayuno normal (café o Cola Cao con bollería o tostadas) es de 2,50 euros por persona. El zumo de naranja incrementa el precio del desayuno en 1 euro. Sirven pizzas a 7 euros y bocadillos calientes a 3,5 euros. También preparan bolsas para llevar con bocadillo de jamón serrano, salchichón o chorizo, agua y fruta por 4 euros.
Camino Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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