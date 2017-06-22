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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue Ferramenteiro

Disponible sin conexión
1638
249
Albergue ferramenteiro

C/ Chantada, Nº 3. Código postal: 27170
Portomarín (Lugo)

982 545 362

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ferramenteiro Portomarín S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ferramenteiro Portomarín S.L

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Fernández López

Observaciones: Tienen cafetería para desayunos. El precio de un desayuno normal (café o Cola Cao con bollería o tostadas) es de 2,50 euros por persona. El zumo de naranja incrementa el precio del desayuno en 1 euro. Sirven pizzas a 7 euros y bocadillos calientes a 3,5 euros. También preparan bolsas para llevar con bocadillo de jamón serrano, salchichón o chorizo, agua y fruta por 4 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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