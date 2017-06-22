Propiedad del albergue: Ferramenteiro Portomarín S.L

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ferramenteiro Portomarín S.L

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Fernández López

Observaciones: Tienen cafetería para desayunos. El precio de un desayuno normal (café o Cola Cao con bollería o tostadas) es de 2,50 euros por persona. El zumo de naranja incrementa el precio del desayuno en 1 euro. Sirven pizzas a 7 euros y bocadillos calientes a 3,5 euros. También preparan bolsas para llevar con bocadillo de jamón serrano, salchichón o chorizo, agua y fruta por 4 euros.