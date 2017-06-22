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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Ferramenteiro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
1637
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Albergue ferramenteiro

Chantada kalea, 3. Posta kodea: 27170
Portomarin (Lugo)

982 545 362

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Ferramenteiro Portomarín SL

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ferramenteiro Portomarín SL

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Fernandez Lopez

Oharrak: Kafetegia dute gosaltzeko. Gosari arrunt baten prezioa (kafea edo Cola Cao opilekin edo ogi txigortuekin) 2,50 eurokoa da pertsona bakoitzeko. Laranja-zukuak euro bat garestitzen du gosaria. Pizzak 7 eurotan eta ogitarteko beroak 3,5 eurotan. Urdaiazpiko ondu ogitartekoarekin, saltxitxoiarekin edo txorizoarekin eramateko poltsak ere prestatzen dituzte, ura eta fruta 4 euroren truke.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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