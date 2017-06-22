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Ferramenteiro aterpetxea
Chantada kalea, 3. Posta kodea: 27170
Portomarin (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Ferramenteiro Portomarín SL
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ferramenteiro Portomarín SL
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Fernandez Lopez
Oharrak: Kafetegia dute gosaltzeko. Gosari arrunt baten prezioa (kafea edo Cola Cao opilekin edo ogi txigortuekin) 2,50 eurokoa da pertsona bakoitzeko. Laranja-zukuak euro bat garestitzen du gosaria. Pizzak 7 eurotan eta ogitarteko beroak 3,5 eurotan. Urdaiazpiko ondu ogitartekoarekin, saltxitxoiarekin edo txorizoarekin eramateko poltsak ere prestatzen dituzte, ura eta fruta 4 euroren truke.
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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