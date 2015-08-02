Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Honto (St Michel)
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Albergue Ferme Ithurburia
Dispoñible sen conexión
40
Honto (St Michel)
Honto (Francia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jeanne Ourthiague
Observacións: Ferme Ithurburia é o conxunto dunha casa rural e un albergue que se atopa en Honto, un barrio situado a 5 quilómetros de Saint Jean Pied de Port. A casa está situada á esquerda do Camiño.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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