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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergue Ferme Ithurburia

Dispoñible sen conexión
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04 ferme ithurburia

Honto (St Michel)
Honto (Francia)

+33 (0)5 59 37 11 17

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Jeanne Ourthiague

Observacións: Ferme Ithurburia é o conxunto dunha casa rural e un albergue que se atopa en Honto, un barrio situado a 5 quilómetros de Saint Jean Pied de Port. A casa está situada á esquerda do Camiño.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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