Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue Ferme Ithurburia

Disponible sin conexión
31
16
04 ferme ithurburia

Honto (St Michel)
Honto (Francia)

+33 (0)5 59 37 11 17

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jeanne Ourthiague

Observaciones: Ferme Ithurburia es el conjunto de una casa rural y un albergue que se encuentra en Honto, un barrio situado a 5 kilómetros de Saint Jean Pied de Port. La casa está situada a la izquierda del Camino.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue Ferme Ithurburia

Ver todos

¡Envía tus fotografías!