Albergue Ferme Ithurburia

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jeanne Ourthiague

Observaciones: Ferme Ithurburia es el conjunto de una casa rural y un albergue que se encuentra en Honto, un barrio situado a 5 kilómetros de Saint Jean Pied de Port. La casa está situada a la izquierda del Camino.