Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Honto (St Michel)
Albergue Ferme Ithurburia
Disponible sin conexión
3116
Honto (St Michel)
Honto (Francia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jeanne Ourthiague
Observaciones: Ferme Ithurburia es el conjunto de una casa rural y un albergue que se encuentra en Honto, un barrio situado a 5 kilómetros de Saint Jean Pied de Port. La casa está situada a la izquierda del Camino.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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