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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Fermin Ithurburia aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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04 ferme ithurburia

Honto (St Michel)
Honto (Frantzia)

+ 33 (0) 559 37 11 17

jeanne.our [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jeanne Our Thague

Oharrak: Fermin Ithurburia landetxe baten eta Honon dagoen aterpetxe baten multzoa da, Saint Jean Piedde Port-etik 5 kilometrora dagoen auzoa. Etxea bidearen ezkerraldean dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Honela ikusten dute erromesek Fermin Ithurburia aterpetxea

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