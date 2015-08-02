Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Honto (St Michel)
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Fermin Ithurburia aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
40
Honto (St Michel)
Honto (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jeanne Our Thague
Oharrak: Fermin Ithurburia landetxe baten eta Honon dagoen aterpetxe baten multzoa da, Saint Jean Piedde Port-etik 5 kilometrora dagoen auzoa. Etxea bidearen ezkerraldean dago.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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