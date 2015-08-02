Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Honto (St Michel)
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg Ferme Ithurburia
Disponible sense connexió
40
Honto (St Michel)
Honto (França)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jeanne Ourthiague
Observacions: Ferme Ithurburia és el conjunt d'una casa rural i un alberg que es troba en Honto, un barri situat a 5 quilòmetres de Saint Jean Pied de Port. La casa està situada a l'esquerra del Camí.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots