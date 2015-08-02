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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg Ferme Ithurburia

Disponible sense connexió
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04 ferme ithurburia

Honto (St Michel)
Honto (França)

+33 (0)5 59 37 11 17

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jeanne Ourthiague

Observacions: Ferme Ithurburia és el conjunt d'una casa rural i un alberg que es troba en Honto, un barri situat a 5 quilòmetres de Saint Jean Pied de Port. La casa està situada a l'esquerra del Camí.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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