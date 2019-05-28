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Albergue Familia Roncal
Paseo Belzeta, n°1. Cizur Menor.
Cizur Menor (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Vitoria Roncal
Persoa encargada de atender o albergue: Vitoria Roncal (Idiomas: Castelán, italiano, francés e inglés)
Observacións: Bonito e tranquilo aloxamento situado no extenso xardín dunha casa solariega do S. XVIII, ideal para finalizar a etapa desde Zubiri ou Larrasoaña e antes de emprender, ao día seguinte, a subida ao monte do Perdón.Recepción de mochilas para o transporte. Información personalizada das seguintes etapas, consellos prácticos, etc.REDES SOCIAIS: facebook e Instagram
Camiño Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
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