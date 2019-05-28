Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue Familia Roncal

Dispoñible sen conexión
246
0
02 albergue familia roncal

Paseo Belzeta, n°1. Cizur Menor.
Cizur Menor (Navarra)

670 323 271, 948 18 38 85

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Vitoria Roncal

Persoa encargada de atender o albergue: Vitoria Roncal (Idiomas: Castelán, italiano, francés e inglés)

Observacións: Bonito e tranquilo aloxamento situado no extenso xardín dunha casa solariega do S. XVIII, ideal para finalizar a etapa desde Zubiri ou Larrasoaña e antes de emprender, ao día seguinte, a subida ao monte do Perdón.Recepción de mochilas para o transporte. Información personalizada das seguintes etapas, consellos prácticos, etc.REDES SOCIAIS: facebook e Instagram

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue Familia Roncal

Ver todo

Envía túas fotografías!