Albergue Familia Roncal

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Victoria Roncal

Persona encargada de atender el albergue: Victoria Roncal (Idiomas: Castellano, italiano, francés e inglés)

Observaciones: Bonito y tranquilo alojamiento situado en el extenso jardín de una casa solariega del S. XVIII, ideal para finalizar la etapa desde Zubiri o Larrasoaña y antes de emprender, al día siguiente, la subida al monte de El Perdón. Recepción de mochilas para el transporte. Información personalizada de las siguientes etapas, consejos prácticos, etc. REDES SOCIALES: facebook e Instagram