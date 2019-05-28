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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Familia Roncal

Disponible sin conexión
295
150
02 albergue familia roncal

Paseo Belzeta, n°1. Cizur Menor.
Cizur Menor (Navarra)

670 323 271, 948 18 38 85

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Victoria Roncal

Persona encargada de atender el albergue: Victoria Roncal (Idiomas: Castellano, italiano, francés e inglés)

Observaciones: Bonito y tranquilo alojamiento situado en el extenso jardín de una casa solariega del S. XVIII, ideal para finalizar la etapa desde Zubiri o Larrasoaña y antes de emprender, al día siguiente, la subida al monte de El Perdón. Recepción de mochilas para el transporte. Información personalizada de las siguientes etapas, consejos prácticos, etc. REDES SOCIALES: facebook e Instagram

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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