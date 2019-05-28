Albergue Familia Roncal
Paseo Belzeta, n°1. Cizur Menor.
Cizur Menor (Navarra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Victoria Roncal
Persona encargada de atender el albergue: Victoria Roncal (Idiomas: Castellano, italiano, francés e inglés)
Observaciones: Bonito y tranquilo alojamiento situado en el extenso jardín de una casa solariega del S. XVIII, ideal para finalizar la etapa desde Zubiri o Larrasoaña y antes de emprender, al día siguiente, la subida al monte de El Perdón. Recepción de mochilas para el transporte. Información personalizada de las siguientes etapas, consejos prácticos, etc. REDES SOCIALES: facebook e Instagram
Camino Francés
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares
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