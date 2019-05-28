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Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

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Albergui Família Roncal

Disponible sense connexió
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02 albergue familia roncal

Passeig Belzeta, n°1. Cizur Menor.
Cizur Menor (Navarra)

670 323 271, 948 18 38 85

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Victoria Roncal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victoria Roncal (Idiomes: Castellà, italià, francès i anglès)

Observacions: Bonic i tranquil allotjament situat en l'extens jardí d'una casa pairal del S. XVIII, ideal per finalitzar l'etapa des de Zubiri o Larrasoaña i abans d'emprendre, l'endemà, la pujada a la muntanya del Perdó.Recepció de motxilles per al transport. Informació personalitzada de les següents etapes, consells pràctics, etc.XARXES SOCIALS: facebook i Instagram

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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