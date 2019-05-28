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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Erronkari Familiaren Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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02 albergue familia roncal

Beltzeta pasealekua, 1. Zizur Txikia.
Zizur Txikia (Nafarroa)

670323271, 948 18 38 85

maribel [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Erronkariko garaipena

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Victoria Roncal (Hizkuntzak: Gaztelaniaz, italieraz, frantsesez eta ingelesez)

Oharrak: Hegaluzea eta lasai-lasai, S. XVIII. mendearen amaieran, Zubiritik Larrasoañara arte, eta biharamunean, El Erreniega mendira igotzen hasi aurretik, ezin hobea.Garraiorako motxilak hartzea. Etapa hauei buruzko informazio pertsonalizatua, aholku praktikoak, etab.SARE SOZIALAK: facebook eta Instagram

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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