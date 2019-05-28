Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Beltzeta pasealekua, 1. Zizur Txikia.
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Erronkari Familiaren Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2470
Beltzeta pasealekua, 1. Zizur Txikia.
Zizur Txikia (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Erronkariko garaipena
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Victoria Roncal (Hizkuntzak: Gaztelaniaz, italieraz, frantsesez eta ingelesez)
Oharrak: Hegaluzea eta lasai-lasai, S. XVIII. mendearen amaieran, Zubiritik Larrasoañara arte, eta biharamunean, El Erreniega mendira igotzen hasi aurretik, ezin hobea.Garraiorako motxilak hartzea. Etapa hauei buruzko informazio pertsonalizatua, aholku praktikoak, etab.SARE SOZIALAK: facebook eta Instagram
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak