Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
C/ Adobera 14-16
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Albergue Fagus
Dispoñible sen conexión
240
C/ Adobera 14-16
Agés
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Jorge Vidal
Observacións: Aberto do 1 de marzo ao 31 de outubro
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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