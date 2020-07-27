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Camí Francès Etapa de Belorado a Agés

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Alberg Fagus

Disponible sense connexió
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Fagus

C/ Adobera 14-16
Agés

Tel Fix: +34 947 561 329 Tel mòbil +34647312996 +34600506115

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge Vidal

Observacions: Obert de l'1 de març al 31 d'octubre

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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