Camí Francès Etapa de Belorado a Agés
C/ Adobera 14-16
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Alberg Fagus
Disponible sense connexió
250
C/ Adobera 14-16
Agés
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jorge Vidal
Observacions: Obert de l'1 de març al 31 d'octubre
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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