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Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa

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Fagus aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Fagus

Adobera kalea 14-16
Ages

Telefono finkoa: +34 947 561 329 Sakelako telefonoa +34647312996 +34600506115

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge Vidal

Oharrak: Maskotak onartzen ditu: Erabilera libreko sukaldaritzarik ez: Taberna/jatetxerik ez: Gosaria bai: Bai Bazkariak: 15 € Afaria: Bai, 14 € Afari komunitarioa: EZ Aukera begetarianoak: Bai, igerilekua: Ez

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Belorado - Agés etapa Etapa 11

Belorado - Agés etapa

km 27,4
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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