Bide Frantsesa Belorado - Agés etapa
Adobera kalea 14-16
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Fagus aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
240
Adobera kalea 14-16
Ages
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jorge Vidal
Oharrak: Maskotak onartzen ditu: Erabilera libreko sukaldaritzarik ez: Taberna/jatetxerik ez: Gosaria bai: Bai Bazkariak: 15 € Afaria: Bai, 14 € Afari komunitarioa: EZ Aukera begetarianoak: Bai, igerilekua: Ez
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