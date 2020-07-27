Camino Francés Etapa de Belorado a Agés
C/ Adobera 14-16
Albergue Fagus
Disponible sin conexión
338
C/ Adobera 14-16
Agés
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Jorge Vidal
Observaciones: Admite mascotas: No Cocina de uso libre: No Bar/Restaurante: Sí Desayuno: Sí Comidas :Si 15 € Cena: Sí 14 € Cena comunitaria: NO Opciones vegetarianas: Sí Piscina: No
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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