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Camino Francés Etapa de Belorado a Agés

Albergue Fagus

Disponible sin conexión
33
8
Fagus

C/ Adobera 14-16
Agés

Tel Fijo: +34 947 561 329 Tel móvil +34647312996 +34600506115

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Jorge Vidal

Observaciones: Admite mascotas: No Cocina de uso libre: No Bar/Restaurante: Sí Desayuno: Sí Comidas :Si 15 € Cena: Sí 14 € Cena comunitaria: NO Opciones vegetarianas: Sí Piscina: No

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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