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Albergue Extrenatura
C/ Carvajales , nº 2. 1ª e 2ª planta
Villafranca de los Barros (Badaxoz)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José María Forte García
Observacións: Roupa de cama e de baño incluídas no prezo. Ademais do albergue, Extrenatura Aloxamentos dispón de dous apartamentos cun total de 5 prazas de aloxamento: un apartamento de 2 prazas e outro de 3 prazas.
Vía da prata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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