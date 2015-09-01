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Via da Prata Etapa de Zafra a Almendralejo

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Albergue Extrenatura

Dispoñible sen conexión
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Albergue extrenatura

C/ Carvajales , nº 2. 1ª e 2ª planta
Villafranca de los Barros (Badaxoz)

656 314 025

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José María Forte García

Observacións: Roupa de cama e de baño incluídas no prezo. Ademais do albergue, Extrenatura Aloxamentos dispón de dous apartamentos cun total de 5 prazas de aloxamento: un apartamento de 2 prazas e outro de 3 prazas.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Tempo 09H 15’
Dificultade media
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