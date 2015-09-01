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Ateratze Aterpea
Carvajales kalea, 2. 1. eta 2. solairuak
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Maria Forte Garcia
Oharrak: Oheko eta bainugelako arropa, prezioan sartua. Aterpetxeaz gain, Extrenatura Alojostas ostatuak bi apartamentu ditu, guztira 5 ostatu: 2 plazako apartamentu bat eta 3 plazako beste bat.
Zilarraren bidea
Zafra - Almendralejo etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak