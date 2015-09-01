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Zilarraren Bidea Zafra - Almendralejo etapa

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Ateratze Aterpea

Konexiorik gabe erabilgarri
16
0
Albergue extrenatura

Carvajales kalea, 2. 1. eta 2. solairuak
Villafranca de los Barros (Badajoz)

656 314 025

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jose Maria Forte Garcia

Oharrak: Oheko eta bainugelako arropa, prezioan sartua. Aterpetxeaz gain, Extrenatura Alojostas ostatuak bi apartamentu ditu, guztira 5 ostatu: 2 plazako apartamentu bat eta 3 plazako beste bat.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Zafra - Almendralejo etapa Etapa 7

Zafra - Almendralejo etapa

km 36,7
Denbora 09H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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