Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José María Forte García

Observaciones: Ropa de cama y de baño incluidas en el precio. Además del albergue, Extrenatura Alojamientos dispone de dos apartamentos con un total de 5 plazas de alojamiento: un apartamento de 2 plazas y otro de 3 plazas.