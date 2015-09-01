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Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo

Albergue Extrenatura

Disponible sin conexión
18
3
Albergue extrenatura

C/ Carvajales , nº 2. 1ª y 2ª planta
Villafranca de los Barros (Badajoz)

656 314 025

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José María Forte García

Observaciones: Ropa de cama y de baño incluidas en el precio. Además del albergue, Extrenatura Alojamientos dispone de dos apartamentos con un total de 5 plazas de alojamiento: un apartamento de 2 plazas y otro de 3 plazas.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Tiempo 09H 15’
Dificultad Media
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