Albergue Extrenatura
C/ Carvajales , nº 2. 1ª y 2ª planta
Villafranca de los Barros (Badajoz)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José María Forte García
Observaciones: Ropa de cama y de baño incluidas en el precio. Además del albergue, Extrenatura Alojamientos dispone de dos apartamentos con un total de 5 plazas de alojamiento: un apartamento de 2 plazas y otro de 3 plazas.
Vía de la plata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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