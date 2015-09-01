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Alberg Extrenatura
C/ Carvajales , nº 2. 1ª i 2ª planta
Villafranca dels Fangs (Badajoz)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José María Forte García
Observacions: Roba de llit i de bany incloses en el preu. A més de l'alberg, Extrenatura Allotjaments disposa de dos apartaments amb un total de 5 places d'allotjament: un apartament de 2 places i un altre de 3 places.
Via de la plata
Etapa de Zafra a Almendralejo
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