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Via de la Plata Etapa de Zafra a Almendralejo

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Alberg Extrenatura

Disponible sense connexió
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Albergue extrenatura

C/ Carvajales , nº 2. 1ª i 2ª planta
Villafranca dels Fangs (Badajoz)

656 314 025

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José María Forte García

Observacions: Roba de llit i de bany incloses en el preu. A més de l'alberg, Extrenatura Allotjaments disposa de dos apartaments amb un total de 5 places d'allotjament: un apartament de 2 places i un altre de 3 places.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Zafra a Almendralejo Etapa 7

Etapa de Zafra a Almendralejo

km 36,7
Temps 09H 15’
Dificultat mitjana
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