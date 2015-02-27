Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
Avenida do Exército Español (fronte ao centro médico)
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Albergue Estrela do Camiño
Dispoñible sen conexión
4370
Avenida do Exército Español (fronte ao centro médico)
Frómista (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Florentino Román
Observacións: Albergue Turístico Superior dos Camiños de Santiago. Serven almorzos, menús de mediodía e ceas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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