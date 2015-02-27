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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue Estrela do Camiño

Dispoñible sen conexión
437
0
09 estrella del camino

Avenida do Exército Español (fronte ao centro médico)
Frómista (Palencia)

979 81 03 99, 653 751 582

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Florentino Román

Observacións: Albergue Turístico Superior dos Camiños de Santiago. Serven almorzos, menús de mediodía e ceas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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