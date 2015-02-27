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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Estrella del Camino

Disponible sin conexión
460
171
09 estrella del camino

Avenida del Ejército Español (frente al centro médico)
Frómista (Palencia)

979 81 03 99, 653 751 582

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Florentino Román

Observaciones: Albergue Turístico Superior de los Caminos de Santiago. Sirven desayunos, menús de mediodía y cenas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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