Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
Avenida del Ejército Español (frente al centro médico)
Albergue Estrella del Camino
Disponible sin conexión
460171
Avenida del Ejército Español (frente al centro médico)
Frómista (Palencia)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Florentino Román
Observaciones: Albergue Turístico Superior de los Caminos de Santiago. Sirven desayunos, menús de mediodía y cenas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes
km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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