Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
Avinguda de l'Exèrcit Español (enfront del centre mèdic)
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Alberg Estavella del Camí
Disponible sense connexió
4370
Avinguda de l'Exèrcit Español (enfront del centre mèdic)
Frómista (Palència)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Florentino Román
Observacions: Alberg Turístic Superior dels Camins de Santiago. Serveixen desdejunis, menús de migdia i sopars.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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