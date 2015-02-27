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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Alberg Estavella del Camí

Disponible sense connexió
437
0
09 estrella del camino

Avinguda de l'Exèrcit Español (enfront del centre mèdic)
Frómista (Palència)

979 81 03 99, 653 751 582

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Florentino Román

Observacions: Alberg Turístic Superior dels Camins de Santiago. Serveixen desdejunis, menús de migdia i sopars.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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