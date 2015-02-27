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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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Bideko Izar Etxea

Konexiorik gabe erabilgarri
437
0
09 estrella del camino

Armada espainiarraren etorbidea (osasun-zentroaren aurrean)
Fromista (Palentzia)

979 81 03 99, 653 751 582

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Florentino Román

Oharrak: Santiago bideetako goi mailako turismo aterpetxea. Gosariak, eguerdiko menuak eta afariak dira.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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