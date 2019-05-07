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Albergue Espírito Xacobeo
A Rúa Nº 49-50 - Pedrouzo
Arca - O Pino
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Veiga
Observacións: Albergue situado nunha contorna rodeada de natureza. Zona axardinada con terraza, mesas, cadeiras e tumbonas para gozar e relaxarse. Restaurante a 100 metros. O albergue dispón de máquinas de snacks e bebidas e de café.
Camiño Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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