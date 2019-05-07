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Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

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Albergue Espírito Xacobeo

Dispoñible sen conexión
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Albergue espiritu xacobeo

A Rúa Nº 49-50 - Pedrouzo
Arca - O Pino

620 635 284

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Isabel Veiga

Observacións: Albergue situado nunha contorna rodeada de natureza. Zona axardinada con terraza, mesas, cadeiras e tumbonas para gozar e relaxarse. Restaurante a 100 metros. O albergue dispón de máquinas de snacks e bebidas e de café.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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