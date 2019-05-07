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Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa

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Espiritu Xakobeo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue espiritu xacobeo

A Rua 49-50 zk. - Pedrouzo
Arca O Pinua

620635284

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Vega

Oharrak: Naturaz inguratutako ingurune batean kokatuta dagoen aterpetxea. Lorategia, mahaiak, aulkiak eta etzaulkiak, gozatzeko eta erlaxatzeko. Jatetxea 100 metrora. Aterpetxeak zizka-mizkak eta edariak eta kafea ditu.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Arzua - Pedrouzo etapa Etapa 30

Arzua - Pedrouzo etapa

km 19,1
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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