Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
A Rua 49-50 zk. - Pedrouzo
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Espiritu Xakobeo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
30
A Rua 49-50 zk. - Pedrouzo
Arca O Pinua
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Isabel Vega
Oharrak: Naturaz inguratutako ingurune batean kokatuta dagoen aterpetxea. Lorategia, mahaiak, aulkiak eta etzaulkiak, gozatzeko eta erlaxatzeko. Jatetxea 100 metrora. Aterpetxeak zizka-mizkak eta edariak eta kafea ditu.
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