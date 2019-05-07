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Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

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Albergui Esperit Xacobeo

Disponible sense connexió
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Albergue espiritu xacobeo

A Rúa Nº 49-50 - Pedrouzo
Arca - O Pi

620 635 284

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Vega

Observacions: Albergui situat en un entorn envoltat de naturalesa. Zona enjardinada amb terrassa, taules, cadires i tumbonas per gaudir i relaxar-se. Restaurant a 100 metres. L'alberg disposa de màquines de snacks i begudes i de cafè.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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