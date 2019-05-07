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Albergui Esperit Xacobeo
A Rúa Nº 49-50 - Pedrouzo
Arca - O Pi
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Vega
Observacions: Albergui situat en un entorn envoltat de naturalesa. Zona enjardinada amb terrassa, taules, cadires i tumbonas per gaudir i relaxar-se. Restaurant a 100 metres. L'alberg disposa de màquines de snacks i begudes i de cafè.
Camí Francès
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
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