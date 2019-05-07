Albergue Espíritu Xacobeo
A Rúa Nº 49-50 - Pedrouzo
Arca - O Pino
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Isabel Vega
Observaciones: Albergue situado en un entorno rodeado de naturaleza. Zona ajardinada con terraza, mesas, sillas y tumbonas para disfrutar y relajarse. Restaurante a 100 metros. El albergue dispone de máquinas de snacks y bebidas y de café.
Camino Francés
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
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