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Camino Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo

Albergue Espíritu Xacobeo

Disponible sin conexión
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Albergue espiritu xacobeo

A Rúa Nº 49-50 - Pedrouzo
Arca - O Pino

620 635 284

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Isabel Vega

Observaciones: Albergue situado en un entorno rodeado de naturaleza. Zona ajardinada con terraza, mesas, sillas y tumbonas para disfrutar y relajarse. Restaurante a 100 metros. El albergue dispone de máquinas de snacks y bebidas y de café.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Arzúa a Pedrouzo Etapa 30

Etapa de Arzúa a Pedrouzo

km 19,1
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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