Albergue Espíritu Xacobeo

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Isabel Vega

Observaciones: Albergue situado en un entorno rodeado de naturaleza. Zona ajardinada con terraza, mesas, sillas y tumbonas para disfrutar y relajarse. Restaurante a 100 metros. El albergue dispone de máquinas de snacks y bebidas y de café.