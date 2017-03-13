Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
Canellón San Juan, 3
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Albergue Espírito Santo
Dispoñible sen conexión
270
Canellón San Juan, 3
Carrión de los Condes (Palencia)
Propiedade do albergue: Fillas da Caridade de San Vicente de Paul
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Fillas da Caridade
Observacións: O Albergue ten un oratorio con Sagrario a disposición dos peregrinos que desexen utilizalo paira orar, meditar ou reflexionar. Ás 17:30 as irmás organizan una oración e un momento de compartir cos peregrinos que queiran unir a elas.Non se admiten cans nin mascotas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes
km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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