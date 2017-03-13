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Camiño Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

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Albergue Espírito Santo

Dispoñible sen conexión
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Albergue Espírito Santo

Canellón San Juan, 3
Carrión de los Condes (Palencia)

979 88 00 52

[email protected]

Propiedade do albergue: Fillas da Caridade de San Vicente de Paul

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Fillas da Caridade

Observacións: O Albergue ten un oratorio con Sagrario a disposición dos peregrinos que desexen utilizalo paira orar, meditar ou reflexionar. Ás 17:30 as irmás organizan una oración e un momento de compartir cos peregrinos que queiran unir a elas.Non se admiten cans nin mascotas.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion dos Condes

km 24,6
Tempo 05H 20’
Dificultade media
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