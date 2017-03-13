Albergue Espíritu Santo

Callejón San Juan, 3

Carrión de los Condes (Palencia) 979 88 00 52 [email protected]

Propiedad del albergue: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Hijas de la Caridad

Observaciones: El Albergue tiene un oratorio con Sagrario a disposición de los peregrinos que deseen utilizarlo para orar, meditar o reflexionar. A las 17:30 las hermanas organizan una oración y un momento de compartir con los peregrinos que quieran unirse a ellas. No se admiten perros ni mascotas.