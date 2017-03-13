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Camino Francés Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

Albergue Espíritu Santo

Disponible sin conexión
33
214
Albergue Espíritu Santo

Callejón San Juan, 3
Carrión de los Condes (Palencia)

979 88 00 52

[email protected]

Propiedad del albergue: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Hijas de la Caridad

Observaciones: El Albergue tiene un oratorio con Sagrario a disposición de los peregrinos que deseen utilizarlo para orar, meditar o reflexionar. A las 17:30 las hermanas organizan una oración y un momento de compartir con los peregrinos que quieran unirse a ellas. No se admiten perros ni mascotas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camino a Carrion de los Condes

km 24,6
Tiempo 05H 20’
Dificultad Media
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