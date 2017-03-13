Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
Carreró Sant Joan, 3
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Albergui Esperit Sant
Disponible sense connexió
270
Carreró Sant Joan, 3
Carrión dels Comtes (Palència)
Propietat de l'alberg: Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paul
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hijas de la Caritat
Observacions: L'Alberg té un oratori amb Sagrari a la disposició dels pelegrins que desitgin utilitzar-ho per orar, meditar o reflexionar. A les 17.30 les germanes organitzen una oració i un moment de compartir amb els pelegrins que vulguin unir a elles.No s'admeten gossos ni mascotes.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 15
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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