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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Albergui Esperit Sant

Disponible sense connexió
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Albergui Esperit Sant

Carreró Sant Joan, 3
Carrión dels Comtes (Palència)

979 88 00 52

[email protected]

Propietat de l'alberg: Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paul

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hijas de la Caritat

Observacions: L'Alberg té un oratori amb Sagrari a la disposició dels pelegrins que desitgin utilitzar-ho per orar, meditar o reflexionar. A les 17.30 les germanes organitzen una oració i un moment de compartir amb els pelegrins que vulguin unir a elles.No s'admeten gossos ni mascotes.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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