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Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

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Espíritu Santo aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Espíritu Santo aterpetxea

San Juan kalexka, 3
Kondeen gurdia (Palentzia)

979 88 00 52

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: San Vicente de Pauleko Karitatearen Alabak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Karitatearen alabak

Oharrak: Aterpetxeak oratorio bat du Sagrario herriarekin, otoitz egiteko, medita egiteko edo gogoeta egiteko erabili nahi duten erromesen eskura. 17:30ean, ahizpek otoitz bat eta une bat antolatu dituzte haiekin bat egin nahi duten erromesekin egoteko. Ez da zakurrik ez maskotarik onartuko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa Etapa 15

Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa

km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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