Bide Frantsesa Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
San Juan kalexka, 3
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Espíritu Santo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
270
San Juan kalexka, 3
Kondeen gurdia (Palentzia)
Aterpetxearen jabegoa: San Vicente de Pauleko Karitatearen Alabak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Karitatearen alabak
Oharrak: Aterpetxeak oratorio bat du Sagrario herriarekin, otoitz egiteko, medita egiteko edo gogoeta egiteko erabili nahi duten erromesen eskura. 17:30ean, ahizpek otoitz bat eta une bat antolatu dituzte haiekin bat egin nahi duten erromesekin egoteko. Ez da zakurrik ez maskotarik onartuko.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 15
Boadilla del Camino a Carrion de los Condes etapa
km 24,6
Denbora 05H 20’
Zailtasuna ERTAINA
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