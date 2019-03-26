Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba
Barrio de Azkizu
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Albergue Esgote Aundi
Dispoñible sen conexión
670
Barrio de Azkizu
Askizu, barrio de Getaria
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Garbiñe e Begoña
Observacións: Serven almorzos 3 euros e ceas 10 euros con tres pratos, auga, veu e café .
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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