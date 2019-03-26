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Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba

Albergue Agote Aundi

Disponible sin conexión
111
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Albergue agote aundi

Barrio de Azkizu
Askizu, barrio de Getaria

659 634 103, 943 14 04 55

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Garbiñe y Begoña

Observaciones: Sirven desayunos 3 euros y cenas 10 euros con tres platos, agua, vino y café .

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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