Camino del Norte Etapa de Zarautz a Deba
Barrio de Azkizu
Albergue Agote Aundi
Disponible sin conexión
11111
Barrio de Azkizu
Askizu, barrio de Getaria
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Garbiñe y Begoña
Observaciones: Sirven desayunos 3 euros y cenas 10 euros con tres platos, agua, vino y café .
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 3
Etapa de Zarautz a Deba
km 22,0
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos